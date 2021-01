Philippe Clement zet Emmanuel Dennis in selectie van Club Brugge

Philippe Clement maakte zopas zijn selectie bekend voor het duel tegen Racing Genk. Daar zit één kleine verrassing bij.

Na de transfer van Krepin Diatta kwam er een vrije plaats in de selectie van Club Brugge. Emmanuel Dennis neemt die plek nu in.

Nochtans had Dennis zich een beetje onmogelijk gemaakt bij Club Brugge. Toch liet Philippe Clement een opening voor Dennis.

Dennis is op papier de ideale vervanger voor Diatta. “Ons verhaal samen is het belangrijkste. Dat is mijn prioriteit. We spelen als ploeg, niet als individu. De jongens die dàt tonen, zullen op het veld staan”, zei Clement gisteren nog.