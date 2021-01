Kompany doet Josh Cullen schrikken: "Wat was dat een verrassing"

Over goals konden we niet spreken, vrijdagavond tussen RSC Anderlecht en Waasland-Beveren. Josh Cullen werd door Kompany tot aanvoerder gebombardeerd.

Het werd een scoreloze draw, vrijdag in Anderlecht. Paarswit kreeg heel wat kansen, maar kon er geen tegen de netten prikken. Door de afwezigheid van Hendrik Van Crombrugge en Albert Sambi Lokonga moest Vincent Kompany zelfs een nieuwe aanvoerder zoeken.

Die eer gaf de trainer aan Josh Cullen. Amper 24 en pas sinds oktober bij Anderlecht. “Wat was dat een verrassing", zegt Cullen aan La Dernière Heure. "Ik kwam in de kleedkamer en de band lag op mijn plek.”

Cullen was in zijn nopjes met deze beslissing van Kompany. Enkel bij de U21 van Ierland had Cullen dit al gekregen. “Ik trok hem rond mijn arm en dat voelde als een hele eer. Het was de eerste keer in mijn carrière dat ik kapitein was.”