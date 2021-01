Je hoort het veel, maar Genk-speler kwam echt sterker terug na zware blessure: "Vijf kilo spieren meer en ook sterker in het hoofd"

Je hoort het elke keer als een speler zwaar geblesseerd raakt: "Ik zal sterker terugkomen!" Wel, in het geval van Bryan Heynen is dat ook effectief gebeurd. Na het scheuren van zijn kruisbanden is hij de leider van Genk geworden.

Nochtans was het geen makkelijke periode uiteraard. “Vooral de eerste weken waren zwaar. Ik mocht alleen stilzitten, kon echt niéts doen, omwille van de hechtingen mocht ik niet steunen op dat been. Vijf weken platte rust en krukken. Leen, mijn vriendin, moest me zelfs helpen wanneer ik naar het toilet moest, ik was best lastig. Verschrikkelijk frustrerend. En er was niemand om de schuld te geven, het was gewoon pech", zegt hij in De Zondag.

"Pas toen ik weer mocht revalideren en ik weer kon bezig zijn, ging het beter. Maar dan volgde een nieuwe operatie. Het was dus een lange, moeilijke periode. Maar ik heb nooit getwijfeld dat ik op mijn beste niveau zou terugkeren. Ik won ook nog zo’n vijf kilo aan spiermassa, weeg nu zelfs 15 kilo meer dan bij mijn debuut. Wat me fysiek steviger maakt, ik gebruik nu in de duels ook beter mijn lichaam. En ik ben ook in mijn hoofd een betere voetballer geworden, doordat ik altijd dicht bij de ploeg was en alle meetings meemaakte, denk ik nu sneller mee, merk ik.”