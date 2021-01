Clement ziet hoe Club Brugge scheve situatie ombuigt: "Zelden zo trots geweest"

Twaalf punten. Een straatlengte voorsprong, heet dat dan. Club Brugge boog een scheve situatie helemaal om na rust en boekte een verdiende zege tegen KRC Genk. Philippe Clement was na afloop erg lovend voor zijn elftal. "Ik ben zelden zo trots geweest op mijn jongens als vandaag", klonk het.

"Ik ben een heel tevreden trainer", vertelde Philippe Clement na afloop van de partij. "We zetten meteen hoog druk en combineerden snel. We namen de match vanaf minuut een in handen. Na die vroege voorsprong hadden we alles onder controle."

"Dan zijn we een kwartier te veel lateraal gaan spelen. We lieten hen te veel doen, en dan zie je dat Genk een heel goed voetballend elftal is, met veel talent en voetballend vermogen. Ze kwamen twee keer opzetten en het was twee keer kassa. Heel zuur. Voor het overige gaven we niets weg." Al vergat de coach van Club Brugge de torenhoge mogelijkheid van Onuachu op slag van rust.

"Het belangrijkste voor mij is de reactie die we getoond hebben. Ze blijven gewoon voortspelen en panikeren niet. Nog meer druk vooruit, nog meer pushen. Daarom is het voor mij een verdiende overwinning, op sportief en op mentaal vlak. We speelden tegen een van de beste ploegen van het land", aldus Clement, die vol lof sprak over zijn ex-club.

De vraag is: wie doet dit Club Brugge wat? Twaalf punten bedraagt de kloof op KRC Genk intussen. Alleen Club Brugge lijkt zichzelf van een nieuwe titel te kunnen weerhouden."Ik zie mijn ploeg groeien. Onderschat daarin de aanwezigheid van Bas Dost als aanspeelpunt niet. En als zelfs Mechele al zo'n doelpunten begint te maken...", knipoogt de coach. "Als centrale verdediger zo oprukken, dat straalt vertrouwen en winnaarsmentaliteit uit. Ik ben zelden zo trots geweest op mijn jongens als vandaag", besluit Philippe Clement.