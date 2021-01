Speler die zwaar afzag van corona trekt aan alarmbel: "Dit is onverantwoord, er worden maar zaken boven ons hoofd beslist"

Eupen-middenvelder Jens Cools heeft corona gehad en voor hem was het geen pretje. Terwijl de meeste voetballers er vanaf komen met lichte symptomen kreeg hij de volle laag. Hij ziet dan ook dat er het één en ander schort aan het protocol van de Pro League.

De competitie moet afgewerkt worden, maar door de bijzonder zware uitbraak bij Eupen hadden die een kalender om 'u' tegen te zeggen. En ze moesten dat dan nog doen met jongens die amper hersteld waren. Na drie weken zonder trainingen moesten ze ineens aan de bak tegen Club Brugge.

"In de week voor die wedstrijd waren we op training met amper vier man, aangevuld met wat jongens van de beloften. Er hebben in Brugge jongens op het veld gestaan die amper één keer hadden getraind. Volgens mij was dat medisch onverantwoord", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Op een of andere manier is het onwaarschijnlijk dat we dat hebben moeten doen, net zoals het programma van de afgelopen en de komende weken onverantwoord is. We hebben daar als groep lang over gepraat en de situatie aangevochten bij de Pro League. Er worden maar zaken boven onze hoofden beslist, zonder dat wij daar als spelers ook maar enige inspraak in hebben. De Pro League zou gerust wat meer mogen overleggen met de spelers. En ik durf te zeggen dat ik niet alleen sta met die mening.”