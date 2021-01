Kortrijk-kapitein niet eens met transferbeleid van de club: "Niet veel clubs zouden die spelers zomaar laten gaan"

KV Kortrijk zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Op een week tijd verloren ze drie keer en pakten ze hun eerste 9 op 9 dit seizoen. Bovendien werden er met Mboyo, Van der Bruggen en Lepoint drie uitgaande (Belgische) transfers gedaan.

Met dat laatste had kapitein Derijck het lastig na afloop van de verloren wedstrijd tegen Cercle Brugge. "We verliezen op een korte tijd drie spelers die praktisch 90% van alle wedstrijden spelen", steekt hij van wal.

"Het zijn drie Belgen die we verliezen en dat is ook nooit fijn als club", gaat hij verder. Daarmee doelt hij erop dat elke Belgische ploeg minstens 6 opgeleide Belgen in de selectie moet hebben. Vanderhaeghe kwam er na de wedstrijd ook op terug aangezien hij twee jongens van de beloften mee moest nemen op de bank. "Het wordt nu echt wel krap", vertelde de trainer.

"Die drie jongens waren nu wel net einde contract dus ze zullen er niet uit geraakt zijn met nieuwe onderhandelingen. We hebben nu wel al 29 punten maar we moeten toch opletten. Niet veel clubs zouden zomaar drie Belgen laten gaan", besluit de kapitein.