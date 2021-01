OFFICIEEL: Zulte Waregem beloont 20-jarige middenvelder met contractverlenging

Bij Zulte Waregem geloven ze volop in Mathieu De Smet. De 20-jarige middenvelder, die ook als flankaanvaller uit de voeten kan, heeft zijn contract verlengd en blijft zo al zeker tot 2023 bij de club.

Mathieu De Smet krijgt de laatste weken heel wat kansen bij Zulte Waregem. Zo is hij gestart in de laatste drie wedstrijden. In totaal was De Smet dit seizoen al goed voor één doelpunt en twee assists in vijf wedstrijden.

Zulte Waregem is tevreden over de prestaties van de 20-jarige De Smet en ze hebben beslist om zijn contract te verlengen. De club maakte deze middag het nieuws bekend dat De Smet zijn contract heeft verlengd tot 2023.