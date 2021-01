Mathieu Maertens teleurgesteld na nederlaag: "Jammer dat er geen doelpunt valt, want dan is het misschien een andere match"

Het werd zondagavond een lastige wedstrijd voor OHL. De ploeg van Marc Brys verloor met zware 0-3 cijfers van KAA Gent. Ondanks de duidelijke nederlaag, speelde de thuisploeg wel goed en creëerden ze ook enkele mooie kansen, maar de bal wilde er niet in.

Ook Mathieu Maertens zag dat de match anders had kunnen lopen. “KAA Gent was super efficiënt vandaag en zeer scherp. Na 20 minuten komen er wat door en worden we gevaarlijk. Het is jammer dat er geen doelpunt meer valt, want dan is het misschien een andere match”, vertelde de OHL-middenvelder.

De tegendoelpunten vielen zowel in de eerste als de tweede helft zeer snel. “In de tweede helft krijgen we te snel twee tegendoelpunten. Het zijn foutjes waaruit we moeten leren. We kregen zelf ook een paar kansen en er moet altijd één doelpunt bij zijn, maar het was vandaag niet het geval”, aldus Maertens.