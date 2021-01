OHL draait nog steeds mooi mee bovenin: "Als er iets uit de boot valt, zullen we het niet laten liggen"

Ondanks de nederlaag van het voorbije weekend tegen KAA Gent draait OHL nog steeds goed mee bovenin. De ploeg staat op de zevende plaats, maar het verschil met de nummer drie is slechts twee punten.

Marc Brys is tevreden met het parcours van zijn ploeg, maar hij probeert niet naar het klassement te kijken. “Het is lovend dat we bovenin meedraaien, maar wij zijn echter nooit met die zaken bezig geweest. Ons uitgangspunt is dat we elke wedstrijd willen winnen”, vertelde de trainer op de persconferentie na de wedstrijd tegen KAA Gent.

“We willen het vasthouden tot de laatste speeldag. Als er iets uit de boot valt, zullen we het niet laten liggen, maar we moeten bescheiden blijven. We draaien een goed parcours en we zien wel wat er volgt”, concludeerde Brys.