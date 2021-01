Naast interesse voor Henry wil Spaanse eersteklasser ook Juklerød gratis weghalen uit België

Komt de nummer tien uit La Liga binnenkort shoppen in België? Er is alvast genoeg interesse voor spelers uit onze competitie van Celta de Vigo. Celta richt zijn pijlen om Thomas Henry van OH Leuven en Simen Juklerød van Antwerp.

De interesse van Celta de Vigo in Henry was al eerder bekend via de Spaanse media. De spits van de promovendus heeft met zijn doelpunten, balvastheid en werkkracht blijkbaar ook al de aandacht van buitenlandse ploegen opgewekt. Bij OHL reageren ze voorlopig niet op de geruchten. Einde contract Volgens verschillende media staat ook Antwerp-speler Simen Juklerød dus op de radar van Celta de Vigo. Het zou zo een koopje kunnen doen, want de Noor is einde contract op de Bosuil. Wat dus betekent dat hij aan het einde van het seizoen gratis kan worden overgenomen. Dat zou ook de bedoeling zijn: Juklerød het seizoen bij Antwerp laten uitdoen en hem dan naar Spanje halen. Opvallend is dat hij dit weekend al ontbreekt in de selectie voor de verplaatsing naar Eupen, maar dat kan natuurlijk ook sportieve redenen hebben.