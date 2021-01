Standard denkt aan voormalige talent van Anderlecht om middenveld te versterken

Standard zoekt nog versterking voor zijn middenveld en is daarbij uitgekomen bij een ex-speler van Anderlecht. Milan Corryn zou wel eens de oplossing kunnen worden.

Standard heeft momenteel niet de financiën om zware transfers te doen en Corryn is eind dit seizoen einde contract bij het Slovaakse AS Trencin. Daar landde hij in 2018 nadat hij quasi alle jeugdreeksen bij Anderlecht doorliep. Corryn, drie jaar jonger, speelde bij Anderlecht nog samen met Samuel Bastien op het middenveld.

Niet iedereen bij Standard lijkt echter overtuigd door de 21-jarige Belg, weet HLN. Een doorbraak is er momenteel dus nog niet.