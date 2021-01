Trainer van KV Oostende hangt de grapjas uit: "Het wordt een vuile wedstrijd"

KV Oostende is aan een fantastisch seizoen bezig. De kustploeg had met een klein beetje geluk zelfs nog hoger kunnen staan.

Coach Blessin was onder de indruk van het veld van Essevee. “Ik heb het veld al gezien. Volgens mij was er geen gras”, zegt Blessin op de persconferentie. “Het belooft dus letterlijk een ‘vuile’ wedstrijd te worden. We moeten daarop voorbereid zijn en snel herstellen van de vorige match.”

De huidige plaats is voor de trainer van KV Oostende een verademing. “Ik ben momenteel tevreden over onze positie in het klassement. Er is genoeg afstand tussen ons en de onderste ploegen. Maar ik praat niet graag over de play-offs, want de verschillende ploegen staan zeer dicht bij elkaar. Er kunnen nog zoveel matchen gewonnen en verloren worden.”

Grote uitspraken over de komende maanden doet hij niet. Het gaat er hem vooral over alles met de juiste mindset te benaderen. “Match per match focussen helpt om mentaal voorbereid te zijn. Tegen Kortrijk was het in de sneeuw. We pasten ons aan en waren het betere team. Wanneer je constant denkt ik ben moe, dan word je ook moe. Je moet je hersenen bedotten en zeggen dat je niet moe bent.”