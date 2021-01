Wordt Jordan Faucher de redder van Waasland-Beveren?

Jordan Faucher speelt twee zeer sterke wedstrijden na elkaar en dit blijft niet onopgemerkt.

Jordan Faucher komt eindelijk boven water bij Waasland-Beveren. De Franse spits mocht vorige week invallen tegen KV Mechelen en scoorde tweemaal. Gisteren werd hij beloond met een basisplaats. Tot scoren kwam hij niet maar hij lokte wel de penalty uit waardoor dat Michael Frey Waasland-Beveren terug in de match bracht.

Nicky Hayen was tevreden over zijn aanvaller: "Het is een goed duo (met Michael Frey). Hij heeft vandaag wederom bevestigd. Beide zijn zeer sterk moet de rug naar doel maar nu moeten ze nog samen meer diepgang ontwikkelen."

Zijn spitsbroerder Michael Frey was zeer tevreden over de samenwerking met Jordan Faucher. "De samenwerking gaat heel goed. Hij maakt een zeer mooie beweging wat resulteert in een penalty waaruit ik kan scoren. Dit is een mooie samenwerking."