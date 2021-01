Noa Lang dat is een rebel met een goed hart!

Noa Lang speelt de pannen van het dak bij Club Brugge. Peter van der Veen, zijn voormalige jeugdcoach, beaamt dat Lang een rebel is, maar benadrukt ook dat hij 'een goed hart heeft'

Van der Veen weet dat Lang leeft voor de grote momenten. "Dat zie je nu ook bij Club Brugge. Hoe groter de druk wordt, hoe beter hij wordt. Als een wedstrijd heel belangrijk is, of als het hele stadion tegen hem is, dan staat hij op", zegt de trainer in de Krant van West-Vlaanderen. "Dat vindt hij geweldig. Noa speelt zonder stress. Hij is vrij wanneer hij voetbalt."

Tegelijkertijd was de oud-Ajacied altijd al een rebel en licht ontvlambaar. "En af en toe een tjoerie maken, zo'n afkeurend geluid tussen tong en lippen", lacht Van der Veen. "Over de schreef gaan tegen de scheidsrechter ook. Dat soort trekjes. Dan haal je hem eraf of je stuurt hem een keer naar binnen. Dan was hij opstandig. Pubergedrag, en daar moet je als coach doorheen prikken."

"Dat rebelse blijft in hem zitten. Dat is de aard van het beestje en dat zal altijd een werkpunt van hem blijven, maar hij is wel ook iemand met een heel goed hart", vervolgt Van der Veen. "Dat zag je nu ook weer met het overlijden van zijn oma. Dan zoekt hij de grens op door na zijn doelpunt zijn shirt uit te trekken, maar dat komt omdat hij het belangrijk vindt om zijn oma te eren. Hij is echt een goed mens. Oprecht. Eerlijk. Geen dubbele bodem. What you see, is what you get. Noa durft de waarheid tegen je te zeggen en dat vind ik fijn."

Toch kwam Lang bij Ajax niet uit de verf. "Noa was bij Ajax natuurlijk nog niet zover dat het hele elftal om hem draaide. Dat moet je verdienen." Trainer Erik ten Hag wees hem op zijn defensieve arbeid, maar volgens Van der Veen heeft hij wel degelijk veel inhoud. "Hij trainde ook altijd extra, onder meer in de sportschool van zijn vader. Afgelopen zomer kwam ik hem toevallig tegen in het Kralingse bos in Rotterdam. Daar gaat hij dan rennen voor zichzelf."