Zulte Waregem geeft hondstrouwe speler - die nog niet speelde dit seizoen - toch twee jaar extra contract

Sammy Bossut blijft Zulte Waregem trouw. De doelman tekende zaterdagochtend zelfs een nieuw contract voor 2 seizoenen.

Sammy Bossut is ondertussen al 15 jaar actief bij Zulte Waregem. De ervaren doelman stond al in 419 officiële wedstrijden onder de lat bij Essevee. Zaterdag tekende hij zelfs een nieuw contract. Bossut zal tot 2023 actief blijven aan de Gaverbeek. Door een schedelfractuur die hij opliep in een oefenwedstrijd maar ook door de goede prestaties van Louis Bostyn verzamelde Bossut dit seizoen nog geen speelminuten.

"Met maar liefst 419 officiële wedstrijden in een rood-groen shirt is Sammy Bossut een absolute Essevee-legende. Onze doelman staat dan ook met voorsprong helemaal bovenaan in het lijstje van meest trouwe clubspelers in de Jupiler Pro League. Hij hield maar liefst 109 keer zijn netten schoon in meer dan 37.000 wedstrijdminuten voor Zulte Waregem", klonk het via de officiële kanalen van de club.