"Dirar is precies wat Club Brugge nu nodig had"

Nabil Dirar wordt tot het einde van het seizoen door Club Brugge gehuurd van Fenerbahce. Voor velen een onbegrijpelijke keuz van blauwzwart.

De makelaar van Dirar denkt daar eventjes anders over. “Hoezo, is dit een bizarre transfer?”, zegt hij tegen HLN. “Club zocht een ervaren speler mét kwaliteit. Iemand die de club, het huis en de competitie kent.”

Volgens makelaar Fouad Ben Kouider heeft hij dat in het verleden al meer dan eens bewezen om die druk en verantwoordelijkheid aan te kunnen. “Nabil is kapitein geweest in Monaco, bij Fenerbahçe en bij de nationale ploeg van Marokko.”

Dirar zou gemakkelijk inzetbaar zijn voor trainer Philippe Clement. “Hij heeft Champions League-ervaring en kan enorm veel toevoegen. In al die jaren heeft hij veel aan maturiteit gewonnen en hij kan op diverse posities spelen.”