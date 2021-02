Verrassing in de maak? Kompany kan zijn assistent verliezen aan... Hernan Losada

Raakt Anderlecht toch nog een belangrijk teamlid kwijt? Het zou zomaar kunnen, want Hernan Losada probeert Nicolas Frutos te overtuigen hem te volgen naar Amerika.

Losada is de nieuwe coach van DC United en wou aanvankelijk Will Still meenemen naar de VS om er zijn assistent te worden. Die koos er echter voor om T1 op het Kiel te worden en dus moet Losada nog steeds een assistent vinden.

Volgens HLN heeft hij die functie nu aangeboden aan Nicolas Frutos, zijn landgenoot en ex-ploegmaat. De twee staan sinds een tijdje weer regelmatig in contact met elkaar en zijn nog goeie vrienden. Het zou in ieder geval een domper zijn voor Kompany. Frutos regelt alle stilstaande fases bij paars-wit en heeft ambitie om later weer hoofdtrainer te worden.