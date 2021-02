Michel Vlap staat voor een nieuw avontuur in de Bundesliga: "maandag wacht voorstelling'

Michel Vlap lijkt niet meer in de plannen van Vincent Kompany voor te komen, dus moet hij elders op jacht naar speelminuten. De Fries lijkt op weg naar de Bundesliga, Arminia Bielefeld staat op het punt om hem tot het einde van het seizoen te huren.

Anderlecht zal de komende uren ook (tijdelijk) afscheid nemen van Michel Vlap. Volgens Het Laatste Nieuws is er ondertussen al een akkoord gevonden met het Duitse Arminia Bielefeld dat in de Bundesliga vecht om het behoud, het bedong geen aankooptie. De Bundesliga-club toonde al een tijdje interesse in de middenvelder, maar na een gesprek tussen Vincent Kompany en de Nederlander werd al snel duidelijk dat met het oog op de toekomst, Michel Vlap nauwelijks zal kunnen rekenen op speelminuten. Maandag wordt hij zonder tegenslagen voorgesteld bij zijn nieuwe werkgever.

Michel Vlap werd al langer in verband gebracht met een vertrek uit het Lotto Park. Hij startte nochtans de laatste drie wedstrijden in de basis, vooral uit noodzaak. Maar met de komst van Ashimeru, Diaby en de terugkerende Trebel zou hij nog nauwelijks kunnen rekenen op speelminuten onder Vincent Kompany: “Michel is iemand die altijd wil spelen. Die garantie kan ik hem niet geven, want we hebben veel spelers die er weer bij komen. Dus we zoeken naar een oplossing”, verklaarde Vincent Kompany aan de camera's van Eleven Sports.

In de zomer van 2019 kwam de 23-jarige middenvelder nochtans voor 7 miljoen euro over van Heerenveen. Vlap trof in zijn eerste seizoen meteen tien keer raak, maar overtuigen in het Lotto Park deed hij echter nooit. Dit jaar scoorde hij maar één keer vanop de stip.