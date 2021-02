OFFICIEEL: Anderlecht laat transfer van zeven miljoen na anderhalf jaar gaan: "Hij drong er zelf op aan"

Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook officieel. Een topspeler vertrekt voorlopig bij RSC Anderlecht.

Michel Vlap komt (voorlopig) niet meer in de plannen van Vincent Kompany voor en dus moet hij elders op jacht naar speelminuten. Vlap vertrekt op huurbasis (zonder aankoopoptie) naar Arminia Bielefeld. @Michelvlap veut plus de temps de jeu et a insisté pour une solution temporaire. ūüü£‚ö™ÔłŹ https://t.co/TBse0KJPqe pic.twitter.com/PUkDdNc3fr — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) February 1, 2021 De speler die in juli 2019 nog voor 6,9 miljoen euro werd weggeplukt uit de Eredivisie zal de komende maanden in Duitsland spelen. Paars-wit leent Vlap namelijk uit aan Arminia Bielefeld, dat zich met de Fries wil proberen te redden in de Bundesliga. Er zit geen aankoopoptie in het contract.