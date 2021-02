Cercle-coach Clement wil hoop niet opgeven: "Ik zie nog steeds een hechte groep in de kleedkamer"

Toen Cercle Brugge 10 wedstrijden op rij niet kon winnen, trok trainer Paul Clement zich op aan het spel van Cercle dat vaak meer verdiende. Maar tegen STVV was dat niet zo en dat zinde hem niet zo.

Clement was alleszins eerlijk in zijn analyse: "We waren enorm slecht en leken in niets op een team dat vechtte voor zijn leven. De tweede helft was net iets beter maar we konden niet genoeg dreigen. We werden dan wat gevaarlijker maar moesten risico's nemen en dan werden de gaten groter. Dit is een zeer teleurstellende avond", klinkt het bij een misnoegde trainer van Cercle Brugge.

Het is voor hem ook zoeken naar verklaringen voor deze wanprestatie. "Ik heb het nog niet aan elke speler apart gevraagd hoe het komt. Ik hoop niet dat het door de druk komt want de druk zal alleen maar groter en groter worden nu. Het enige 'positieve' is dat er nog 9 wedstrijden te gaan zijn."

Al panikeert hij nog niet te zeer omtrent de mentaliteit van zijn spelers. "Ik heb al op clubs gezeten waar het niet goed zat en daar was er ook een slechte sfeer in de kleedkamer. Hier is dat niet, de groep is nog steeds zeer hecht", klinkt het hoopvol.