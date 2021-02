Eupen heeft vervanger voor Ortwin De Wolf beet

Ortin De Wolf lijkt Eupen alsnog te verlaten voor een nieuw avontuur bij Antwerp. The Great Old zal de doelman huren tot het einde van het seizoen. De Panda's hebben zijn vervanger al gevonden.

KAS Eupen moest op zoek naar een nieuwe doelman. De laatste weken nam de interesse van Antwerp in Ortin De Wolf fel toe, The Great Old staat nu ook op het punt om de 23-jarige doelman tot het einde van het seizoen te huren. De Panda's hebben wel meteen een ervaren vervanger beet.

De sportleiding van Eupen verwelkomt de Duitse doelman Robin Himmelmann. De 31-jarige, die sinds de ontbinding van zijn contract bij het Duitse Sankt Pauli vrij is, zal al zijn ervaring inbrengen in de kern van het elftal. Himmelmann heeft in het verleden al getraind met Benat San Jose.

Himmelmann heeft 179 optredens in de Duitse tweede klasse op zijn naam staan. Daarnaast heeft de doelman ook groot deel van zijn opleiding genoten in de academie van Schalke 04.