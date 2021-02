Wat niet lukte in de Ghelamco Arena: Tim Kleindienst treft twee keer raak bij terugkeer

Tim Kleindienst streek deze zomer pas neer in de Ghelamco Arena, maar dankzij teleurstellende prestaties trok hij opnieuw naar FC Heidenheim. In zijn eerste optreden voor zijn oude ploeg liet de Duitser meteen twee keer de netten trillen, in de Jupiler Pro League lukte dat maar 1 keer.

Tim Kleindienst streek pas deze zomer neer bij AA Gent, maar de afgelopen maanden kon hij de hoge verwachtingen in de Ghelamco Arena niet inlossen. Daarom keerde de 25-jarige centrumspits deze week op huurbasis terug naar zijn ex-ploeg FC Heidenheim, de Duitse tweedeklasser bedong ook een aankoopoptie. Zondag trof Kleindienst in zijn eerste partij voor zijn ex-club meteen tweemaal raak tegen FC St. Pauli. De ex-Buffalo scoorde na zeventien minuten de gelijkmaker, daarna zette hij ook de 3-3 gelijke stand opnieuw op het bord. In extremis trokken de bezoekers nog aan het langste eind, bij AA Gent scoorde hij in de Jupiler Pro League maar één keer in vijftien optredens.