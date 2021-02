OFFICIEEL: Beerschot haalt Bakkali binnen, met aankoopoptie

Er is toch nog een verrassing... Beerschot ging normaal gezien niks meer doen vandaag, maar is nu toch nog met één dossier bezig. Zakaria Bakkali moet de vervanger van Tarik Tissoudali worden.

UPDATE 23u04: De deal is rond: Beerschot huurt Bakkali de komende zes maanden. Anderlecht blijft een deel van zijn loon betalen. Er is ook een aankoopoptie in de deal opgenomen. Dat wordt wel moeilijk, want Bakkali zal in dat geval serieus moeten inleveren.

Beerschot heeft er alle vertrouwen in dat ze Bakkali weer matchfit kunnen krijgen nadat hij dit seizoen nog niet aan de bak kwam bij Anderlecht. Ze willen er hem graag bij, maar de onderhandelingen zijn niet zo makkelijk.

Bakkali is één van de grootverdieners (1,7 miljoen euro per jaar) bij Anderlecht en dat is uiteraard geen spek voor de bek van de Ratten. Anderlecht wil wel serieus water bij de wijn doen, want ze rekenen toch niet meer op hem en elke euro gespaard is er één gewonnen.

Het gaat uiteraard over een huurdeal. Met Bakkali weg zou het aantal verhuurde spelers al op 17 (!) komen bij paars-wit.