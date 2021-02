Wie zorgt er nu voor de broodnodige goals bij Anderlecht? Offensief blijft er amper nog iets over bij paars-wit

Einde verhaal voor Landry Dimata bij Anderlecht. De spits vertrekt op huurbasis naar de Spaanse tweedeklasser Espanyol. Paars-wit laat dus opnieuw in het slot van de mercato een offensieve speler gaan, het scoort nochtans amper doelpunten in de competitie. Nu rest de vraag: wat blijft er over?

Landry Dimata had in de laatste uren van de wintermercato zijn zinnen gezet op een vertrek uit het Lotto Park. De aanvaller wilde zich opnieuw belangrijk voelen in het elftal, maar Vincent Kompany rekent in de punt resoluut op de kwaliteiten van Lukas Nmecha. De Rode Duivel moest zich tevredenstellen met een rol als invaller, en dat is nu dus in het verkeerde keelgat geschoten. Dit seizoen begon hij amper vier keer in de basis, daarnaast moest hij zich maar liefst tien keer bewijzen als invaller. Dimata bleef dan ook steken op nauwelijks twee treffers.

Wat een contrast met twee jaar terug. Toen was de aanvaller bij het Duitse Wolfsburg op de achtergrond verzeild geraakt, Anderlecht pikte hem in de zomer van 2018 op en schonk hem een nieuwe kans in de Jupiler Pro League. Dimata bedankte meteen en trof in zijn eerste maanden bij paars-wit dertienmaal raak, maar toen sloeg het noodlot toe.

Dankzij een kraakbeenletsel, waar zelfs de dokters het antwoord niet op vonden, stond Dimata 546 dagen aan de zijlijn. Het is voor de spits nog steeds zoeken naar zijn beste vorm, bij het Spaanse Espanyol hoopt hij nu zijn carrière te herlanceren.

Op zoek naar broodnodige doelpunten

Wat met Anderlecht? De club zocht niet naar een vervanger, al beschikt de kern over relatief weinig aanvallende krachten. Lukas Nmecha neemt dit seizoen het voortouw bij paars-wit, met de komst van Abdoulay Diaby heeft Vincent Kompany nog wel een doublure achter de hand. Youngster Dauda wordt dan weer uitgespeeld op de flank. Toch blijft het een vreemde beslissing, na Michel Vlap liet het nauwelijks enkele uren later een andere aanvallende speler vertrekken.

Bijna al het gevaar moet komen van Lukas Nmecha, maar de bijzonder hoge druk die er op zijn schouders rust, lijkt nu ook een hoge tol te eisen. De laatste wedstrijden leek de jonge Duitser zichtbaar vermoeid en was hij minder bepalend voor paars-wit. De troepen van Vincent Kompany troffen in hun laatste vijf competitiewedstrijden vijfmaal raak, waarvan drie elfmeters. Niet het ideale moment om één van je weinige spitsen ander oorden te laten opzoeken.