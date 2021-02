Clubicoon viert contractverlenging met bekermatch: "Normaal gezien zal hij starten"

Hoe kan je een contractverlenging het beste vieren? Door een keertje je job te kunnen uitoefenen ongetwijfeld.

Sammy Bossut verlengde onlangs zijn aflopende contract bij Zulte Waregem tot 2023. Twee jaartjes extra aan de Gaverbeek dus voor de ervaren doelman van Essevee.

Bekeroptreden

Mogelijk kan hij zijn contractverlenging deze week meteen vieren, met een optreden in de Beker van België bij Olympic Charleroi.

"We moeten er nog over spreken, maar normaal gezien zal hij onder de lat staan in de bekerwedstrijd", liet Davy De fauw in zijn kaarten kijken.