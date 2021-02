Thaïse doelman terug bij OHL en doet daar het seizoen uit

Kawin Thamsatchanan is opnieuw in Leuven. De Thaïse doelman komt terug van zijn Japans avontuur nadat hij een jaar was uitgeleend aan Hokkaido Consadole Sapporo.

De uitleenbeurt van de 31 jaar oude Kawin Thamsatchanan is afgelopen, meldt OHL via hun website. Hij speelde een jaar bij het Japanse Hokkaido Consadole Sapporo maar is nu terug in Leuven. Thamsatchanan maakte in 2018 zijn debuut voor OHL. Tijdens het seizoen 2018-2019 begon de Thai als nummer één aan het seizoen, hij startte de eerste negen wedstrijden op rij. Zijn opmars bij Leuven werd uiteindelijk een halt toegeroepen wegens een hardnekkige voetblessure die hem tot het einde van het seizoen aan de kant hield. In totaal speelde Thamsatchanan 19 wedstrijden aan Den Dreef. Bij OHL horen we ook alleen maar lovende woorden over de 31-jarige doelman en wordt hij vooral geprezen voor zijn harde werklust.