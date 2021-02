Maakt Tarik Tissoudali woensdag zijn debuut voor KAA Gent in de Croky Cup? Aanvaller zit meteen in de selectie

KAA Gent neemt het woensdag in de Croky Cup op tegen Heur-Tongeren. Bij de Buffalo's kunnen ze meteen rekenen op Tarik Tissoudali. De aanvaller, die overkwam van Beerschot, zit in de selectie voor de bekerwedstrijd.

Tarik Tissoudali heeft dit seizoen al heel wat indruk gemaakt in de Jupiler Pro League. Bij Beerschot was hij goed voor 8 doelpunten en 6 assists in 19 wedstrijden. Het leverde hem een dag geleden een transfer op naar KAA Gent.

Daar zou hij woensdag meteen zijn debuut kunnen maken, want hij zit in de selectie voor de bekerwedstrijd tegen Heur-Tongeren. Roman Yaremchuk en Osman Bukari zijn er dan weer niet bij voor de Buffalo's.