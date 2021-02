"Ik denk dat de club daarover nog een verklaring gaat afleggen" sprak Franky Vercauteren.

De onverwachte verwijdering van Simen Juklerod uit de wedstrijdkern van Antwerp werd voorgelegd aan Franky Vercauteren.

Simen Juklerod kreeg geen nieuw contract bij Antwerp dat hem op de laatste dag van de transferdeadline nog probeerde te verkopen. Deze deal ging niet door omdat Juklerod liever in België bleef. Zo tekende hij bij Racing Genk waar hij op het einde van het seizoen transfervrij naar vertrekt. Oorspronkelijk zat hij in de kern voor de wedstrijd tegen La Louvière maar op het laatste moment is hij uit de wedstrijdkern gelaten.

Ik denk dat de club daar nog een verklaring gaat over afleggen

Franky Vercauten speelde de het heet hangijzer door naar het bestuur tijdens de persconferentie na de wedstrijd tegen La Louvière. "Ik denk dat de club daar nog een verklaring gaat over afleggen. Dat is een vraag die je moet stellen aan de verantwoordelijken binnen de club die daar mee bezig zijn. Dat laat ik aan hen over."

De plotse verwijdering van Simen Juklerod uit de wedstrijdkern kan wel eens beteken dat hij afgelopen vrijdag zijn laatste speelminuten voor Antwerp heeft gemaakt. De flankverdediger is bij Antwerp sinds juli 2018 en speelde (tot nu toe) 87 wedstrijden waarin hij 5 maal scoorde en 13 assist gaf.