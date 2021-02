Gaëtan Coucke de onverwachte bekerheld van KV Mechelen: "Niemand heeft het geloof in zijn kwaliteiten verloren"

Wie had gedacht dat Gaëtan Coucke één van de uitblinkers zou zijn in het bekerduel KVM - RWDM? Eerst en vooral moest hij dan al onder de lat staan. Dat Coucke in de beker nog eens zijn kans kreeg, was niet zo verrassend. Dat hij zo veel werk op te knappen kreeg, was dat al meer.

KV Mechelen startte immers als uitgesproken favoriet aan de wedstrijd. Het wist ook met 2-0 te winnen. Dat was ook wel in grote mate te danken aan een Gaëtan Coucke die zich perfect van zijn taak kweet. Met een viertal puike reddingen na de pauze zorgde Coucke er voor dat KVM niet al te zeer in de problemen geraakte.

Voor een doelman altijd mooi meegenomen als hij de nul kan houden. "Het is niet alleen dat hij een clean sheet heeft, hij is ook heel belangrijk geweest", benadrukt Jordi Vanlerberghe. "Hij verrichtte goede reddingen op bepalende momenten. Ik ben heel blij voor hem."

Twee heel goede doelmannen

Eenzelfde geluid bij de trainer van KV Mechelen. "Hij heeft zeker en vast ook een moeilijke periode doorstaan", zegt Wouter Vrancken over Coucke. "Niemand heeft het geloof in zijn kwaliteiten verloren, niet bij de spelers en niet bij de staff. We zien dagelijks dat we twee heel goede doelmannen hebben."

Dat heeft Coucke nu ook nog eens kunnen onderstrepen tijdens een wedstrijd. "We wilden hem nog eens speelminuten geven, daar was dit de juiste gelegenheid voor. Die afspraak hebben we ook gemaakt met Yannick Thoelen."

Mooie woorden van de tegenstander

Zelfs Vincent Euvrard, coach van tegenstander RWDM, had mooie woorden over voor de prestatie van KVM-doelman Coucke. "We vergaten om enkele goede kansen af te maken, al moet ik zeggen dat daar ook een aantal schitterende reddingen van Gaëtan Coucke tussen zaten."