Croonen heeft deze héél duidelijke ambitie met Genk: "Dat vond ik vanaf dag één een werkpunt"

De Luminus Arena van KRC Genk was de voorbije jaren meermaals een komen en gaan van spelers. Toch hoopt Peter Croonen dat in de toekomst enigszins te veranderen. "Al is die stelling voor mij al meer iets van het verleden dan van het heden", aldus de voorzitter.

“Het model van KRC Genk zal er altijd één zijn met relatief veel verloop in de kern”, aldus Peter Croonen in Het Laatste Nieuws. “Het klopt dat er veel jongens zijn vertrokken sinds onze laatste titel.” Maar de voorzitter van de Smurfen benadrukt dat ook het omgekeerde een feit is. “Er zijn ook veel jongens gebleven: Jhon Lucumi, Jere Uronen, Bryan Heynen, Junya Ito, Danny Vukovic,...” © photonews “De verblijftijd van onze jonge talenten is bovendien verlengd ten opzichte van vroeger”, is Croonen op dreef. “Dat vond ik vanaf dag één een werkpunt. Spelers blijven tegenwoordig langer bij Genk. En dat is meteen de reden waarom we hoger in het klassement staan.” Wij moeten geen spelers verkopen uit financiële noodzaak, maar we gunnen onze spelers het wel als ze de juiste stap kunnen zetten Toch beseft de voorzitter dat Genk altijd een opleidingsclub zal blijven. “Wij moeten geen spelers verkopen uit financiële noodzaak, maar we gunnen onze spelers het wel als ze de juiste stap kunnen zetten.”