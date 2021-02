Veel kritiek bij Gent, Genk en Antwerp onder meer, maar kan de Conference League ook een goede zaak zijn?

Er was de voorbije week heel wat te doen over de Conference League, de nieuwe (derde) Europese beker vanaf volgend seizoen en de gevolgen die dat heeft voor de Belgische teams.

Wij gaven in november al aan dat het belangrijk zou zijn voor de Belgische ploegen om dit seizoen veel punten te pakken, zodat ze nu en in de toekomst heel wat ploegen in Europa houden.

Zoals het er nu naar uit ziet zal de kampioen naar de groepsfase van de Champions League gaan, de vice-kampioen naar de derde voorronde van de Champions League, het nummer drie en vier (of winnaar van play-off 2) naar de derde en tweede voorronde van de Conference League.

Devaluatie?

Het nummer twee kan via de voorrondes van de Champions League sowieso nog afzakken naar de Europa League, maar daar krijgen we voorlopig enkel de bekerwinnaar te zien. En opvallend: niet in de groepsfase, maar in de laatste voorronde - met de Conference League weliswaar als opvangnet.

© photonews

Onder meer Michel Louwagie, Frank Vercauteren en ook mensen bij Genk sloegen al alarm en spreken over de devaluatie van het Belgisch voetbal in Europa. Mogelijk geeft het ook extra noodzaak aan de komst van een eventuele BeNe League.

Exotische ploegen?

Zo zou er veel meer moeten gespeeld worden tegen exotische ploegen in de derde Europese competitie, vooral uit Oost-Europa. En het moet gezegd: de toplanden komen natuurlijk vooral in de Champions League en Europa League uit.

Maar toch kunnen ook in de Conference League enkele leuke ploegen tegengekomen worden. De nummers 2 en 3 uit Scandinavische landen, de winnaar van de Engelse League Cup, het nummer vier en vijf van Portugal en nummer 6 van Duitsland bijvoorbeeld.

© photonews

Kansen?

Dat kunnen leuke ploegen zijn én in een goede dag voor een Belgische ploeg mét ambitie mogelijk wel eens een leuke zaak zijn. Want door de diverse opvangnetten kan je sowieso van de ene naar de andere competitie overgeheveld worden.

En op een bepaald moment zo een Europese beker winnen. De Conference League wordt sowieso wennen, dat wel. Maar dit is geen nieuwe Intertotobeker, maar toch echt wel een 'volwaardige' cup die een heel seizoen ons kan zoet houden.