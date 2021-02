Benavente legt uit waarom hij wegging bij Antwerp: "Coach Franky vertelde het me"

Cristian Benavente, eigendom van het Egyptische Pyramids, ruilde tijdens de wintermercato Royal Antwerp FC in voor zijn ex-club Charleroi.

Na twee uitleenbeurten aan Nantes en eentje in Antwerpen, strijkt Benavente opnieuw neer bij zijn ex-ploeg Charleroi waar hij heel mooie dingen liet zien in het verleden.

Een terugkeer die Benavente zelf ook wel goed ziet zitten. “Ik ben erg blij om terug te zijn," zegt de Peruaan aan La Dernière Heure. “Ik heb goede herinneringen aan mijn laatste periode bij Sporting en ik was erg blij dat ik terug kon komen.”

De samenwerking met Ivan Leko verliep vlot. “Het was Ivan Leko's vertrek dat me ertoe aanzette om zelf weg te gaan. Toen ik in Antwerpen aankwam, had ik met hem gesproken en we hadden een goede band, ook al speelde ik niet de hele tijd.”

Vercauteren had het niet voor Benavente. “Maar als coach Franky komt en me na tien dagen zegt dat hij geen goed gevoel bij me heeft, tja... Op dat moment moest ik vertrekken want ik wilde gelukkig zijn op het veld. En in die situatie was er niets beter dan naar Charleroi te gaan, wat nog steeds mijn thuis is."