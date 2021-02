Marc Brys nederig na nederlaag OH Leuven: "We gingen terecht uit de beker"

Met een slotoffensief probeerde OH Leuven zich nog te redden in de beker. Ze scoorden nog de 2-3 tegen Cercle Brugge en kwamen dicht bij de 3-3, maar scheidsrechter Smet floot na vijf minuten extra time af. Het bleef 2-3, zo zat het bekeravontuur er voor de ploeg van trainer Marc Brys helaas al op.

Trainer Brys zag dat de mentaliteit zeker goed zat tijdens de bekermatch tegen Cercle Brugge, maar dat sommige spelers een off-day hadden. En zo'n off-day kan je in de beker dus duur komen te staan.

"We speelden veel te overhaast en zenuwachtig voetbal. Als je dan kansen creëert moet je die kunnen afwerken, moet je die kunnen omzetten.", startte Marc Brys zijn relaas na de wedstrijd.

"Dat is niet gebeurd. Ik zag ook dat sommige jongens niet 100% goed waren. Uiteindelijk krijgen we nog kantelmomentel (met de 2-3, red) en dan krijgt Henry op het einde nog kans op die 3-3. Maar die gaat er niet in. Dan ga je terecht uit de beker. We gaan ons nu gewoon snel voorbereiden op Standard."

Veel jongens onder niveau:

Volgens Marc Brys ontbrak het zijn spelers zeker niet aan mentaliteit. "Na de wedstrijd zag je de oprechte ontgoocheling dus aan motivatie lag het niet. Maar de combinaties waren niet evident, zeker niet door het zompig veld." Plots viel de regen boven het King Power at Den Dreef stadion met bakken uit de lucht, wat de conditie van het veld weinig goeds deed.

"Als je dan het spel wil brengen, wordt het moeilijk.", ging de coach verder. "De kansen werden genekt door een tekort aan precisie. Vermoeidheid speelde oons ook parten. De jongens hebben veel wedstrijden op korte tijd moeten spelen. De fysieke weerslag daarvan zat er ergens aan te komen. Natuurlijk jammer dat dat dan net op deze wedstrijd moest zijn."

Vlugge tegendoelpunten:

Maar ook vorige week tegen Beerschot kreeg OH Leuven zeer vroege een tegengoal te verwerken. En tijdens de bekerpartij was de wedstrijd amper op gang gefloten en kregen ze een penalty tegen. "Onbegrijpelijk. Op die tweede afgeketste bal wordt fout ingegrepen en dan werd de fout gemaakt. Dat is voetbal. Ik wil niet alles uitvergroten. Het is de wet van Murphy. Je maakt dat net mee en wil dat dan vermijden en dan gebeurt het de volgende week opnieuw.", hield Brys het kort.

"Maar het team heeft bewezen dat ze zelfs in een uitzichtloze positie blijven strijden. Het veld was moeilijk. De tegenstander onderbrak onze aanvallen. De scheidsrechter kwam daarin niet tussen. Zo kan je geen druk aanhouden en als dan enkele jongens niet top zijn wordt winnen moeilijk. Dus wij gaan hier terecht uit de beker, maar ik ben niet teleurgesteld in mijn jongens.", sloot coach Marc Brys af.

Oud-Heverlee Leuven neemt het zaterdagavond in Luik op tegen Standard De Liège.

Aftrap om 20:45. Volg de wedstrijd live op voetbalkrant.com!