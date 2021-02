De nieuwe ambitieuze technisch directeur van Waasland-Beveren: "Ik spendeer meer tijd met de coach dan met mijn vrouw"

Waasland-Beveren heeft afgelopen transferperiode heel wat spelers aangetrokken, maar ook een nieuwe technisch directeur. Roger Stilz hoopt de komende maanden zijn nieuwe werkgever te verzekeren van het behoud. Daarnaast klonk hij ook heel ambitieus.

Sinds 4 januari heeft Waasland-Beveren een nieuwe technisch directeur beet. Roger Stilz streek tijdens volle wintermercato neer op de Freethiel. De Zwitser zocht meteen naar enkele nodige versterkingen in de strijd om het behoud, maar maakte tijd vrij om de kern van de rode lantaarn af te slanken. Om zowel de club als spelers zo snel mogelijk te leren kennen ging hij zelfs naast trainer Nicky Hayen op de bank zitten: "Zo kon ik op een korte periode de meeste informatie verzamelen. Uiteraard heb ik het besproken met de trainer en hij was ook akkoord. Ik spendeer meer tijd met de coach dan met mijn vrouw."

Hij is vooral ambitieus: "We moeten op korte termijn professionaliseren. Een professionele mindset zowel binnen de spelersgroep als in de club. Ik heb nood aan mensen die dingen doen, die fouten durven toegeven in plaats van andere de schuld aan te smeren", klonk hij vastberaden in een interview aan Het Laatste Nieuws.

Toch ziet het klassement er niet hoopgevend uit. Ondanks enkele spektakelwedstrijden werd het vaak een "net niet verhaal". Het telt ondertussen al een achterstand van vijf punten op Moeskroen. De rode lantaarn moet dus stilletjesaan beginnen nadenken over een worst-case scenario: "Ik ben er van overtuigd dat we ons de komende weken zullen redden. Toch is het ook mijn taak om de club op voorhand al voor te bereiden op een eventuele degradatie."