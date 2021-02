Analist zag erg frivool Anderlecht: "Zo goed kunnen ze dus voetballen als ze ruimte krijgen", maar: "Daar ga ik me niet meer aan wagen"

Het kan verkeren. Een week geleden zat Anderlecht nog diep in de put, na een zege in de topper bij Genk staan ze plots in de top-4. En het speelde echt wel frivool.

Dat zag ook analist Peter Vandenbempt bij Sporza: "Anderlecht floreerde met een zeer goede pressing. Het middenveld demonstreerde werklust en grote klasse en was erg complementair." Onvoorspelbare wereld "Defensieve discipline, frivoliteiten voorin, met Cullen in dienst van Sambi Lokonga en El Hadj. Zo goed kan Anderlecht voetballen als je het een beetje ruimte geeft." En toch wil de man van de radio nog niet te ver vooruitspreken: "Neen, in de onvoorspelbare wereld van Anderlecht garandeert dat geen enkele zekere herhaling of winst tegen Union of Cercle bijvoorbeeld. Ik heb al een paar keer de definitieve start van Anderlecht aangekondigd. Daar ga ik mij nu niet meer aan wagen."