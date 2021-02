Kritiek op statistieken Anderlecht-aanvaller Amuzu, maar die zette al 14 (!) keer iemand alleen voor doel: de gevaarlijkste speler van paars-wit

Hij zat er naar verluidt zwaar mee in dat de goal tegen Genk niet op zijn naam kwam... We kunnen Francis Amuzu daarin begrijpen. Er wordt steeds gehamerd op zijn statistieken, maar dat mag wel genuanceerd worden. Met wat meer afwerking voor doel had hij al meer dan 10 assists moeten hebben.

Amuzu vierde op het veld van Genk, maar kreeg achteraf te horen dat het doelpunt als own goal op naam van Danny Vukovic werd geschreven. Zijn schot raakte de paal en dwarrelde via de rug van de Genkse doelman binnen. En zo blijft Amuzu dit seizoen steken op 1 goal en 1 assist in 21 matchen. Veel te weinig voor een aanvaller, klinkt het. Met die nuance dat zijn assistenaantal al in de buurt van Raphael Holzhauser en Xavier Mercier had kunnen zitten.

14 keer (!) zette Amuzu iemand alleen voor doel. Zondag was dat nog Paul Mukairu, die knullig de kans verprutste. Indien Amuzu bij Club Brugge had gespeeld met afwerkers als Dost of Vanaken - wat vorig jaar een concrete optie was, want Vincent Mannaert kwam aankloppen - was er waarschijnlijk nooit kritiek gekomen. Nmecha is niet die pure goalgetter (vijf veldgoals) en voor de rest is het zoeken naar jongens die de goal makkelijk vinden.

Kompany kijkt door de statistieken

Maar Vincent Kompany ziet er door en laat de 21-jarige winger staan. "Ik heb je assists gezien", vertelde hij hem. De professionele datasite Whyscout heeft dan ook berekend dat hij veruit de gevaarlijkste speler van Anderlecht is, met een quotering van 0,3 in expected assists in de laatste tien matchen. De drie volgende zijn Nmecha (0,07), Ait El Hadj (0,05) en Paul Mukairu (0,02).

In vergelijking met hoeveel kansen hij iemand anders aanbiedt, is het opvallend hoe weinig hij zelf in een scorepositie wordt gezet. Hij is één van de allersnelste spelers in België, maar er worden amper ballen tussen de defensie en de grote rechthoek gedropt. Maar ook binnen zijn entourage wordt er gehamerd op zijn doelgerichtheid. "Wij zijn de eersten om te zeggen dat het beter moet", klinkt het. "Maar hij is ook afhankelijk van de anderen."

Amuzu zit op zijn 21ste wel al aan 89 wedstrijden voor het A-elftal. Na de komst van Bruun Larsen werd gedacht dat hij het slachtoffer ging worden, maar Kompany zette Mukairu op de bank. Een signaal dat hij de inspanningen - ook defensief - van zijn flankaanvaller apprecieert en ook door de statistieken heen kan kijken.