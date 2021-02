De Leuvense 'truken van de foor': "Lijkt me legitiem" vs "Hij doet het bijna elke week hé"

De match tussen Standard en OH Leuven had toch wel wat voeten in de aarde. Met dank ook aan de truken van de foor van Marc Brys.

Niet voor het eerst wisselde Marc Brys nog in laatste instantie van basiself. Op het wedstrijdblad Vlietinck, op het veld Jemelka. Truken En dat was wel degelijk vooraf afgesproken, gaven de spelers van Leuven toe achteraf. "Toen ik de opstelling van Standard zag, heb ik mij afgevraagd hoe we hier zouden kunnen winnen en dat was in een ander systeem dan voorzien. Dat lijkt mij legitiem, ik wilde ze niet misleiden", aldus Brys. Mbaye Leye was dan weer duidelijk: "Hij doet het bijna elke week hé. Mij amuseren met het doorvoeren van lastminutewijzigingen? Daar ga ik me nooit bezighouden. Ach, als ze schrik hadden van ons ..."