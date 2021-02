De Bleeckere reageert op buitenspelgeval met Tissoudali

AA Gent stond zondagavond op zijn achterste poten. Volgens de Buffalo's ging de spelleiding twee keer in de fout en kostte dat hen de overwinning tegen KAS Eupen.

Trainer Hein Vanhaezebrouck kon er niet mee lachen. Eerst was er openingsgoal van Eupen, waarbij Prevljak buitenspel staat. Ook de afgekeurde goal van Tissoudali die voor 3-2 zou zorgen deed zijn bloed koken.

“Drie goals maken en maar één geldige tegenkrijgen en toch niet winnen, dat is heel moeilijk te vatten voor mij”, klonk het bij Vanhaezebrouck.

In een videoboodschap gaf Frank De Bleeckere meer uitleg over de bewuste fase met Tissoudali. Volgens hem kan er geen buitenspellijn getrokken worden en werd er voortgegaan op een visuele interpretatie van de feiten. “Daarom werd het oordeel van de grensrechter gevolgd, omdat er niet bewezen kon worden dat hij een clear error had begaan.”

Gent stuurde over de wedstrijd een officieel communiqué de wereld in. “De club betreurt dat het - zelfs met de aanwezigheid van de VAR - onmogelijk bleek een correcte en snelle beslissing te nemen over duidelijke en objectief meetbare fases. De club zal hierover via de gepaste kanalen haar standpunt en argumenten overmaken, en hoopt dat hieruit de nodige conclusies getrokken worden”, staat er te lezen.