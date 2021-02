Pas 19 maar de nieuwe sensatie van STVV: "Heb ik allemaal aan hem te danken"

STVV heeft er een sensatie bij. De pas 19-jarige Jarne Steuckers krijgt de nodige kansen van trainer Peter Maes.

De middenvelder tekende in mei van vorig jaar zijn eerste profcontract en werd snel door trainer Peter Maes in de A-kern gedropt. Tegen OH Leuven kreeg hij zijn eerste kansen.

“Misschien ben ik wat later beginnen openbloeien. Vandaar”, vertelt Jarne Steuckers aan HLN. “Maar intussen geniet ik van de momenten hier. Natuurlijk ben ik verrast dat het allemaal zo snel is gegaan. In een half jaar tijd profcontract, A-kern, selectie, spelen. Maar intussen ben ik de verrassingen gelukkig al gewoon geworden. Laat dus maar komen.”

Steuckers ziet zichzelf eigenlijk als een 7. “Maar ook centraal kan ik aardig uit de voeten. Hoe dan ook. Waar ik speel maakt weinig uit, als ik maar speel. Ik ben er klaar voor en zal er staan telkens Peter Maes beroep op me wil doen. Ongelooflijk hoeveel ik aan deze coach heb. Hij gelooft in me, maakt me beter, en geeft me vertrouwen. Dat vertrouwen wil ik niet schaden.”