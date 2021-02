Anderlecht laat vijf jeugdspelers aansluiten bij de A-kern: "De volgende Delcroix of El Hadj lanceren"

RSC Anderlecht heeft een drukke mercato achter de rug. Die stelt de club in staat om de jeugd nog meer kansen te geven. In totaal zochten liefst 13 spelers, al dan niet via een uitleenbeurt, andere oorden op. Daar tegenover staan 5 inkomende transfers.

Er is dus enige ruimte om enkele jeugdspelers bij de A-kern te betrekken en Anderlecht heeft dan ook besloten om dat te doen. Vanaf woensdag zullen de youngsters Théo Leoni, Nayel Mehssatou, Alonzo Engwanda, Nils Dewilde en Zeno Debast aansluiten bij de eerste ploeg.

"De kleinere A-kern laat ons toe om eigen opgeleide spelers meer kansen te geven", legt sportief directeur Peter Verbeke uit op de site van RSCA. "We geloven in die jongens en ze verdienen dit. Het is nu aan hen om te bewijzen dat ze deze volgende stap aankunnen. Als we op deze manier de volgende Hannes Delcroix of Anouar Ait El Hadj kunnen lanceren, zal dat zowel sportief als financieel opnieuw goed zijn voor de club."

© photonews

Verbeke komt ook nog eens terug op de voorbije transferperiode. "Wanneer spelers met redelijk wat ervaring weinig minuten maken dan zijn ze in eerste plaats vaak zelf vragende partij om te vertrekken. Daarenboven moeten we toezien op onze loonmassa en moeten we er alles aan doen de marktwaarde van deze spelers zo hoog mogelijk te houden, en dit past in het strakke financieel beleid van onze club".