🎥 Club-huurling knalt Vitesse in extremis naar halve finale van de KNVB-beker: wedstrijd na amper één minuut opgeschrikt door gruwelijke overtreding

Dinsdag stond er in Nederland de kwartfinale tussen Excelsior en Vitesse op het programma. Loïs Openda knalde de bezoekers in de toegevoegde tijd naar de halve finales. Het duel werd al na amper een minuut spelen opgeschrikt door een gruwelijke overtreding.

Excelsior-verdediger Brandon Ormonde-Ottewill plantte na amper één minuut voetballen zijn voet vol op de enkel van Oussama Tannane, maar er werd geen overtreding gefloten en dus volgde er ook geen kaart voor deze zware overtreding. Ook de VAR kneep een oogje dicht.

❌ Al in de eerste minuut van de wedstrijd ontsnapte Excelsior aan een rode kaart na deze harde overtreding op Tannane.



"De VAR was even koffie halen" pic.twitter.com/IaCQtKI3x1 — ESPN NL (@ESPNnl) February 9, 2021

Het was tot minuut 91 wachten voor het eerste tegen de touwen ging. Het was Loïs Openda die de verlossende treffer voorbij de doelman plaatste. Dit seizoen was de huurling van Club Brugge al goed voor acht doelpunten en vijf assists in Nederland.