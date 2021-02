Contract gekregen bij Essevee: "Carrière als Sammy Bossut uitbouwen"

Vorig jaar zat hij nog op de bank bij de beloften, maar ondertussen tekende Martijn Beernaert een profcontract tot 2024.

De blessure van Sammy Bossut zorgde ervoor dat Beernaert kon meetrainen met de A-ploeg van Zulte Waregem. “Het is allemaal heel snel gegaan. Voor het seizoen was er totaal geen sprake van”, zegt Martijn Beernaert aan KW.

Vorig seizoen speelde hij haast niet. “Yoran De Ketelaere genoot de voorkeur. Ik heb niet echt een doel vooropgesteld wanneer ik wil debuteren. Ik ken niet veel keepers die voor hun 20 al onder de lat staan in de eerste ploeg. Voor hetzelfde geld geraak ik niet meteen in het team en zit ik nog even op de tribune. Misschien vallen Sammy en Louis op hetzelfde moment uit, wat ik hen natuurlijk niet toewens, we zien wel. Ik wil vooral ervaring opdoen, ik ben nog piepjong.”

Dromen doet hij graag, van Barcelona bijvoorbeeld. Al zou hij met minder ook tevreden zijn. “Als je ziet hoe Marc-André ter Stegen van Barcelona kan meevoetballen … Maar goed, ik zou al heel blij zijn als ik een carrière zoals Sammy Bossut kan uitbouwen. Dat mag ook een droom zijn. We zien dan wel of er een buitenlands avontuur in zit.”