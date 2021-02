Vanhaezebrouck beseft: "Dan had het 0-5 kunnen worden en hadden we geen verhaal"

AA Gent wist na een spectaculaire comeback uiteindelijk nog erop en erover te gaan tegen Charleroi op weg naar de kwartfinales van de Beker van België: 3-1. Maar het had anders kunnen lopen.

"We zijn heel slecht gestart aan de wedstrijd en na een minuut op achterstand gekomen. Tegen Charleroi is dat meestal dodelijk", aldus Vanhaezebrouck.

Zeer matig

"Dat is ook gebleken, want we zijn moeilijk in de match gekomen. Charleroi speelde direct, modern voetbal, met veel duels, omschakeling, defensief en aanvallend. Ze leverden een topprestatie in de eerste helft, wij waren zeer matig."

En dus had het anders kunnen lopen: "We ontsnappen gewoon, als ze 0-2 of 0-3 maken dan hadden wij geen verhaal meer. Het is een geluk dat het 0-1 blijft bij de rust, anders weet je nooit dat het 0-5 kan worden."