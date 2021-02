Beñat San José denkt al aan de Belgische beker en blikt vooruit naar het duel tegen KAA Gent

San José sprak in Het Laatste Nieuws al over de bekerwedstrijd tegen AA Gent.

KAS Eupen staat op een veertiende plek in het klassement en telt 10 punten meer dan de degradatiezone. Zaterdag nemen de Panda's het in de namiddag op tegen rode lantaarn Waasland-Beveren."Langs de ene kant kunnen we ‘dreamland’ bereiken. Daarmee bedoel ik play-off 2. Langs de andere kant riskeren we in ‘the middle of nowhere’ te belanden. Een gelijkspel? Dan trappelen we ter plaatse. Bij mij overheerst het gevoel dat we een meeslepend einde van het seizoen gaan beleven, vermits we nog op twee fronten strijden”, aldus de trainer van KAS Eupen, Beñat San José.

Vooruitblik naar de Beker van België

Voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kan Eupen de halve finales bereiken. Al zal er hiervoor gewonnen moeten worden tegen KAA Gent. Geen makkelijke opgave maar Beñat San José blijft positief. “Gent is een kwaaie klant, maar dat waren de andere clubs ook geweest”, aldus San José. “We mogen van geluk spreken dat we thuis spelen. Dat blijft een voordeel, ook al hebben we tot nu in de competitie buitenshuis evenveel punten behaald als op eigen veld. Het zou een mooie beloning zijn voor ons intense werk, mochten we voor het eerst in de clubgeschiedenis doorstoten naar de halve finales.”