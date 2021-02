Antwerp opgelet: Europa League-tegenstander zet indrukwekkende reeks neer

Deze week zullen ook de Europese competities opnieuw hervat worden. In de Europa League zijn er met Club Brugge en Antwerp nog enkele Belgische ploegen actief. The Great Old neemt het op tegen de Rangers, die een enorm indrukwekkende reeks hebben neergezet in de Schotse competitie.

Zaterdag wonnen de Rangers met het kleinste verschil van Kilmarnock (1-0) na een doelpunt van Jack Ryan. Ianis Hagi (ex-Genk) stond in het basiselftal, Kemar Roofe (ex-Anderlecht) zat een schorsing uit. In de Schotse Premiership tellen ze ondertussen al 21 (!) punten meer op eerste achtervolger Celtic.

Daarnaast hebben de jongens van Steven Gerrard ook enkele indrukwekkende statistieken beet. Het verloor dit seizoen in eigen huis nog geen enkele keer in de Schotse competitie. Het elftal moest zich in het Ibrox stadium zelfs nog maar één keer omdraaien! The Great Old is dus gewaarschuwd.

Donderdag zal Antwerp eerst op de Bosuil mogen spelen tegen Rangers. Op 25 februari zullen ze hun ticketje voor de volgende ronde van de Europea League mogen verdedigen in het Ibrox Stadium.