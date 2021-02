Geen verzwakking geduld bij Kompany: "Als we dat niet meer doen zijn we een doodnormale ploeg met saai balbezit"

Anderlecht heeft nog eens twee zeges op rij kunnen boeken en heeft ook al zeven matchen niet meer verloren. Een serie van overwinningen zou wel welkom zijn, maar Vincent Kompany wil niet op de zaken vooruit lopen. En hij beschouwt Cercle Brugge al zeker niet als hapklare brok.

Kompany liet donderdagavond al zijn twijfel uitschijnen na de zege tegen Union. Hij wil zijn jonge ploeg zeker niet op een wolk zetten. "Ik blijf geconcentreerd", knikte hij. "Er zit al langer een constante in onze prestaties, maar in deze fase van de competitie zijn resultaten natuurlijk prioritair. Maar de basis was er al: we creëerden veel kansen, brachten tempo aan de bal, zochten diepgang..."

Maar die lijn wil hij niet onderbreken, want... "Als we geen loopacties in de rug van de verdediging maken, zijn we een doodnormale ploeg met saai balbezit. En dat haat ik. Pressing, intensiteit, lopen... dat heeft ons de kans gegeven om matchen te domineren. Maar als die basisprincipes verdwijnen, zijn we niks."