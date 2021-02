Kan OHL alsnog meedoen voor play-off 1? "Als we de kans krijgen, zullen we die niet laten liggen"

OHL stond als grote revelatie een tijdje in de top vier. Op een plek die virtueel recht geeft dus op deelname aan play-off 1. Door een mindere reeks gleden de Leuvenaars af richting middenmoot, maar voorbije vrijdag werd er wel weer gewonnen.

OHL staat door die overwinning tegen Kortrijk weer op een plek die goed is voor play-off 2 en ook de kans op play-off 1 is nog niet helemaal weg. "Ik ben niet enkel zeer tevreden over de prestaties van de spelers, maar ook op vlak van resultaat. Al snel spreek je over een kantelmoment, maar dit was er toch wel eentje. Dit was belangrijk", beseft trainer Marc Brys.

"Onze strategie is om elke wedstrijd voor de drie punten te gaan", vervolgt Brys. "Soms lukt dat, soms lukt dat niet. Als je verloren had, was je volledig van de baan. Nu blijf je meedoen, voor wat het ook kan geven." En dat is dan play-off 1? "We blijven alles geven tot het einde van de competitie", verkondigt Kamal Sowah. "Als we de kans krijgen om in de top vier te geraken, zullen we die niet laten liggen."

© photonews

Ook een fitte Derrick Tshimanga kan zijn steentje nog bijdragen in de strijd om de play-offs. Al is de verdediger daar een stuk voorzichtiger in. "We bekijken het match per match en kijken voorlopig niet al te veel naar het klassement. We zullen wel zien waar het schip zal stranden."