Aandeelhouder is recht voor de raap: "Ik mag zeggen dat Coucke beter kon doen bij Anderlecht"

RSC Anderlecht moet een enorme schuldenput vullen. Marc Coucke en het management wil een kapitaalsverhoging doorvoeren, maar de minderheidsaandeelhouders zijn niet van plan om zomaar bij te passen. "Al komt het allemaal wel goed."

Etienne Davignon is wellicht de bekendste naam onder die minderheidsaandeelhouders. De Minister van Staat paste naar verluidt zelf één miljoen euro bij in de meest recente kapitaalsverhoging (van vijf miljoen euro, nvdr.), maar hij is niet van plan om zonder concrete plannen te blijven betalen.

“Al is de ruzie tussen de verschillende partijen helemaal niet zo groot als de geruchten doen uitschijnen”, aldus Davignon in Het Laatste Nieuws. “Elke betrokkene weet dat oorlog voeren uitermate dom is. Bovendien heeft de tijd vele wonden geheeld. Uiteindelijk besefte iedereen dat er allemaal maar verliezers zijn als RSC Anderlecht failliet zou gaan.”

Uiteindelijk besefte iedereen dat er allemaal maar verliezers zijn als RSC Anderlecht failliet zou gaan

Toch leek er iets gebroken tussen de partijen. Vooral het feit dat sommige minderheidsaandeelhouders naar Marc Coucke wijzen voor het falende beleid deed pijn bij het huidige management. “Het is nutteloos om mensen met de vinger te wijzen. Ook wij hebben stommiteiten gedaan. Al was het maar door niet samen te werken.”

“Meneer Coucke is gearriveerd vanuit een succesverhaal bij KV Oostende”, wil Davignon toch iets kwijt over de paars-witte eigenaar. “Dat betwist ik niet. Maar bij Anderlecht kon hij beter doen. Dat mag ik zeggen, want hij geeft het zelf toe. Maar hij heeft de consequenties van zijn daden geaccepteerd.”