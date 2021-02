Verschueren blikt terug op zijn passage als sportief directeur bij Anderlecht: "We hebben op hetzelfde moment te veel risico's genomen"

Michael Verschueren zetelt dezer dagen als aandeelhouder in de Raad van Bestuur van RSC Anderlecht. De voormalige sportief directeur heeft echter geen spijt van zijn eerdere avonturen in het Lotto Park.

“We hebben geprobeerd om de fans opnieuw te laten dromen”, verdedigt Michael Verschueren zijn passage als sportief directeur van RSC Anderlecht in Het Laatste Nieuws. “We haalden Vincent Kompany én trokken spelers aan die pasten bij ons DNA.”

“De fans waren enthousiast bij de komst van Nacer Chadli en bij de aankondiging van Samir Nasri ontploften de sociale media. Twee uur na het mislopen van Europees voetbal stonden de fans Vincent toe te zingen aan de stadionpoorten.”

Het was een poging om de fans opnieuw droomvoetbal te geven

Al wist Verschueren op voorhand dat er risico’s waren verbonden aan die keuzes. “Chadli en Nasri waren blessuregevoelig. Of ik ergens spijt van heb? We hebben op hetzelfde moment wellicht te veel risico’s genomen. Dat is faliekant uitgedraaid.”

“Het was een poging om de fans opnieuw droomvoetbal te geven”, besluit Verschueren. “Ik blijf er overigens bij dat we Europees voetbal hebben gemist door de coronapandemie. De ploeg begon te draaien. Ik durf te stellen dat we minstens de PO-finale hadden gespeeld.”