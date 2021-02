Fans van RSC Anderlecht hebben een bijzondere boodschap voor Lukas Nmecha

Met een niet mis te verstane boodschap op een gigantisch spandoek doen de fans van paarswit een oproep aan Lukas Nmecha om ook volgend seizoen bij de club te blijven.

Het spandoek werd bevestigd aan het oefenveld van RSC Anderlecht in Neerpede. “Lukas, je hebt nog niet de kans gehad ons te ontmoeten. Blijf nog een jaartje bij ons!”

Lukas Nmecha is op huurbasis bij RSC Anderlecht. Hij kwam over van Manchester City. In de huurovereenkomst zat echter geen aankoopoptie.

Nmecha is topschutter bij paarswit met 14 goals en dat weten de fans blijkbaar heel goed te appreciëren.